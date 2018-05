Filhas de Leandro e Leonardo dão show de beleza ao posarem juntas

Lyandra Costa, de 22 anos, é filha do cantor falecido Leandro, enquanto a prima dela, Jéssica Beatriz, de 23, é herdeira de Leonardo. As primas famosas têm em comum – além dos pais artistas – uma beleza que tem agitado as redes sociais e levado os internautas à loucura.

Recentemente, Lyandra e Jéssica posaram juntas e deram um show de beleza, arrancando inúmeros elogios dos fãs. A mais velha é modelo e namora o ator e garçom Sandro Pedroso, ex-marido de Susana Vieira. Jéssica tem um filho com o artista.

Já Lyandra, que perdeu o pai aos 2 anos de idade, sofreu com o falecimento de Leandro. Em entrevista ao Programa do Gugu, em fevereiro de 2017, a loira contou que, tanto ela quanto o tio, Leonardo, sentem a presença do falecido quando estão juntos.

Leandro e Leonardo formaram uma das maiores duplas da música sertaneja, até que o irmão mais velho morreu em 23 de junho de 1998, vítima de um câncer raro denominado “tumor de Askin”.

