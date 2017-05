Filho agressor fazia empréstimos em nome da mãe

O caso brutal de violência de um filho que agredia a própria mãe, uma idosa de 84 anos, teve mais uma triste informação revelada: de acordo dados obtidos pela Polícia Civil do Maranhão, existe a suspeita de que o homem fazia empréstimos consignados no nome da mãe dele, fazendo com que ela recebesse pouco mais de 30% da aposentadoria.

As informações foram obtidas pelo site “Maranhão de Verdade” junto às autoridades maranhenses. Segundo investigações iniciais, a mãe do suspeito Roberto Elísio Coutinho de Freitas recebia uma aposentadoria de aproximadamente R$ 38 mil, por ter trabalhado como professora na Universidade Federal do Maranhão e por ter direito a uma pensão deixada pelo marido.

No entanto, a família estaria recebendo valores líquidos de aproximadamente R$12 mil, já que diversos empréstimos consignados – a polícia apura a existência de oito empréstimos – teriam sido realizados no nome da idosa.

Ainda de acordo com o portal, alguns dos parcelamentos preveem pagamentos de 49 parcelas no valor de R$3,5 mil.

O CASO

Roberto Elísio Coutinho de Freitas, bacharel em Direito, teve a prisão preventiva decretada, na manhã desta sexta-feira (26), em São Luís, após ser flagrado batendo em sua mãe de 84 anos. O vídeo gerou indignação após ser compartilhado por internautas nas redes sociais. Após grande repercussão, Roberto excluiu seu perfil nas redes sociais.

A prisão preventiva de Roberto foi decretada pela juíza Oriana Gomes, da 8ª Vara Criminal de São Luís, e foi direcionado ao centro de triagem em Pedrinhas, no Maranhão.

Nas imagens, a vítima, Joseth Coutinho, aparece sendo agredida pelo filho. Ela não tem forças para se defender da violência. Em depoimento na sede da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), na manhã de hoje, Roberto disse é esquizofrênico, mas nunca procurou tratamento após o diagnóstico.

Roberto disse ainda que a sua mãe tem Alzheimer e reconheceu que ele deveria se tratar para, então, saber lidar com a idosa. As imagens foram feitas pela esposa dele, no início deste ano.

