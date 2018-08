Filho de Bin Laden se casa com a filha do principal autor do 11 de Setembro

Hamza bin Laden (esquerda), em documentos difundidos pela CIA. Foto:© Fornecido por El Pais Brasil Hamza bin Laden (esquerda), em documentos difundidos pela CIA.

Hamza bin Laden, filho do falecido chefe da Al Qaeda, Osama bin Laden, casou-se com a filha de Mohamed Atta, o principal perpetrador dos ataques terroristas do 11 de Setembro, segundo informaram fontes familiares ao jornal britânico The Guardian. A união foi confirmada por dois meios-irmãos de Bin Laden, Ahmad e Hassan al Attas. De acordo com a família, Hamza ocupa um alto cargo dentro da Al Qaeda e pretende vingar a morte do pai, morto a tiros durante um ataque militar norte-americano no Paquistão.

“Soubemos que ele se casou com a filha de Mohamed Atta”, declarou Ahmad. “Não temos certeza de onde está, mas poderia ser no Afeganistão.” Atta foi o piloto do voo 11 da American Airlines que atingiu a Torre Norte do World Trade Center, como parte dos atentados, às 8:46 (hora local) de 11 de setembro de 2001.

Hamza Bin Laden é filho de uma das três esposas de Osama, Khairiah Sabar, que morava com o marido numa residência em Abbottabad, perto de uma base militar do Paquistão, quando ele foi assassinado. Desde então, Hamza fez declarações públicas pedindo que seus seguidores levassem a cabo uma guerra contra Washington, Londres, Paris e Tel Aviv. Ele é visto como um homem de confiança do atual líder do grupo terrorista, Ayman al Zawahiri.

Dias antes de publicar essa informação, o jornal britânico entrevistou a mãe de Osama, Alia Ghanem. Ela disse que seu filho era “um menino bom” até que lhe fizeram uma lavagem cerebral na adolescência.

