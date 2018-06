Filho de fotografo progressense é homenageado por missão na líbia

Uma homenagem emocionou os pais do jovem Derick Junior , filho do Fotografo Jorge Tadeu , a postagem foi neste domingo (24) no facebook. (Foto:Pagina pessoal no Facebook)



Derick Junior é homenageado pela ONU no Líbano!

Hoje foi condecorado por honra é merecimento recebendo a medalha da ONU (nações unidas) pela missão realizado na síria, Líbano e Israel

Parabéns filhão vc é meu orgulho,que grande homem

Vc se tornou,Estamos muito feliz filhaooo. Muito obrigado por td Sr. Jesus

Te Amamos muito filho….

Claudia Buss Yuri Nakay jheny

“O filho do fotografo” que cursou ha escola João Carlos Batista em Novo Progresso esta em Paris onde esteve em missão na Síria , Líbano e Israel.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...