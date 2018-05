Filho de governador ostenta gasolina no Instagram; vídeo

A crise dos combustíveis provocada pela greve dos caminhoneiros é um problema que atinge várias cidades do Brasil, causando filas gigantes em postos de gasolina e até provocando o cancelamento de voos em aeroportos. Mesmo assim, o filho mais velho do governador Rodrigo Rollemberg (PSB) do Distrito Federal, fez uma ‘brincadeira’ com a situação nas redes sociais.

Na última sexta-feira (25), Ícaro Rollemberg postou um vídeo em seu perfil do Instagram em que mostra galões cheios de combustível na caçamba de uma caminhonete, e ainda ostenta seu ‘plano b’, se referindo a dois cavalos que carregada em um reboque junto do veículo.

Segundo informações do ‘Metropoles’, o secretário de Comunicação do DF, Paulo Fona, afirmou que: “o governador repreendeu Ícaro e determinou que ele retirasse o vídeo”.

Horas após a postagem repercurtir na imprensa, Ícaro Rollemberg publicou uma nota de desculpas pela ‘brincadeira’.



