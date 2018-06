Filho de médico é sequestrado após sair de farmácia no Umarizal

(DOL) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após percorrer as ruas da capital por cerca de uma hora com a vítima, os criminosos o libertaram antes de serem rendidos pela polícia.

O filho de um médico foi sequestrado na noite desta quinta-feira (07), no bairro do Umarizal, em Belém. Os bandidos levaram o adolescente após assaltarem sua família na saída de uma farmácia localizada na travessa Almirante Wandenkolk.

You May Also Like