Filho de pioneiro morre ao bater de frente com carreta na BR 163 em Novo Progresso

(Foto: WhatsApp Jornal Folha do Progresso) -Renato Escremin de 53 anos, morreu depois de uma batida de frente entre uma camioneta Hilux e uma carreta (modelo não identificado) , na noite de domingo na rodovia BR 163 , perímetro urbano de Novo Progresso.

De acordo com informações do resgate da vitima, o acidente aconteceu por vota das 19h50mn. A caminhonete entrou na rodovia nas proximidades do Posto Curua e colidiu com carreta.

Renato é filho dos Saudosos Pioneiros Milton Scremin e Lidia Minatto Scremin.

Renato dirigia a camioneta hilux foi socorrido pelo SAMU e internado com vida no hospital Municipal de Novo Progresso passou por cirurgia de emergência e veio óbito por volta das 05h00mn desta segunda -feira. Segundo hospital ouve a necessidade de cirurgia , não podia transferir a vitima que não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já o motorista da carreta, não identificado, não temos informações sobre estado de saúde. Renato deixa três filhos.

Por conta da gravidade do batida, a Policia teve que interditar o trecho da pista durante a ocorrência. A rodovia foi liberada ainda na noite de domingo.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Como o caso envolveu vítima , ele deve ser investigado pela Polícia Civil de Novo Progresso.

O velório vai acontecer nas dependências da Camara Municipal a partir das 08h00mn desta segunda-feira(16) , o sepultamento no final da tarde após missa de corpo presente no cemitério Municipal.

