Filho de PM é morto na frente da esposa e da filha

(Foto: Celso Rodrigues)- Familiares de Rafael Luiz Moura Cruz, 27 anos, estavam a seu lado, na porta da casa de um amigo, quando ele foi atacado. (Foto: Celso Rodrigues)

O que deveria ser um domingo de folga, festa e alegria terminou em tragédia para a família do sargento Cruz, do 29º batalhão da Polícia Militar.

O filho dele, Rafael Luiz Moura Cruz, 27 anos, foi morto na tarde de ontem, por volta das 16h30, com um tiro no pescoço no momento em que saía da casa de um amigo no Conjunto Saint Clair Passarinho no bairro do 40 Horas, Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Ele passou boa parte do domingo, junto com a família, na casa de amigos. E, na hora do crime, estava na companhia da esposa e da filha pequena.

ABORDAGEM

De acordo com o soldado Rafael Santos, do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atendeu a ocorrência, 2 homens que ainda não tiveram os nomes divulgados, abordaram a vítima por volta das 16h30 na porta da casa de amigos e lhe deram 3 tiros.

Apenas um dos disparos o atingiu, mas foi fatal, no pescoço. Os bandidos fugiram na motocicleta da vítima.

