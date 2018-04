Filho de Wladmir Costa é demitido da Secretaria do Desenvolvimento Agrário

|(Foto Divulgação) -O estudante de direito Yorran Costa, filho do deputado federal Wladimir Costa (SD), foi demitido do cargo de delegado federal da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Agrário. A demissão ocorreu na última sexta-feira (6) e foi confirmada pela assessoria da Secretaria.

A nomeação de Yorran, que tinha o salário de R$ 10 mil mensal, foi marcada por desconfianças uma vez que ele não teria condições técnicas e pouca experiência para administrar cerca de R$ 100 milhões no estado do Pará.

Em primeira instância, a Justiça Federal proibiu a posse do filho de Wladimir Costa, no entanto, no final do mês de março, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 permitiu que ele ocupasse o cargo.

A época, para a nomeação de Yorran Costa, foi exonerado do cargo Andrei Gustavo de Castro, administrador e ex-diretor geral da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado (Arcon/PA).

O DOL solicitou nota à Secretaria Nacional de Desenvolvimento Agrário para saber o motivo pelo qual o rapaz foi exonerado do cargo.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Curtir isso: Curtir Carregando...