Filho divulga retrato de acusado de ter matado seu Pai a facadas em Novo Progresso

Suspeito Junior do Cigarro (Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso) –Filho de Abílio de Araújo de 54 anos, enviou para o Jornal Folha do Progresso divulgar retrato acusado de assassinar seu pai a facadas em um bar na madrugada desta quinta-feira(12) em Novo Progresso. “O suspeito estava foragido até a publicação desta reportagem”.

Leia Mais:Homem morre após levar facadas dentro de bar em Novo Progresso

Segundo o filho da vitima o acusado é conhecido na região de Garimpo como “Junior do Cigarro” (foto), ele matou e fugiu, com a divulgação da foto , pedem para quem souber do paradeiro favor avisar a policia mais próxima.

Junior do Cigarro é acusado de matar a facada a vitima Abilio de Araujo de 54 anos, o crime aconteceu em um bar no bairro Juscelandia, após discussão entre os dois.

Conforme depoimento do proprietário do estabelecimento os dois jogavam baralho e bebiam, havia insultos entre eles , quando Junior levantou e deferiu duas facadas na vitima que morreu no hospital.

A polícia investiga o caso e procura pelo suspeito.

Caso tenha informações que possam ajudar na localização do acusado, ligue para Policia ou pelo (93) 984046835, que repassaremos para as autoridades.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...