Filho do presidente da Câmara de Medicilândia morre em acidente de trânsito na Transamazônica

Vítima Rhyan Queiroz era filho de Rubismário Queiroz. prefeitura de Medicilância declarou luto oficial de três dias.

Vítima Rhyan Queiroz era filho de Rubismário Queiroz — Foto: Arquivo Pessoal

Na altura do km 88 da rodovia, Rhyan teria perdido o controle do veículo e capotou. O jovem morreu no local do acidente. Rhyan cursava engenharia civil em uma universidade particular de Altamira.

Em nota, a Câmara Municipal de Medicilândia, lamentou a perda. “Em nome de seus servidores e Vereadores deixa com profundo pesar seus pêsames ao nosso amigo e companheiro de trabalho Vereador Rusbimário Queiroz – Presidente deste Poder Legislativo, pela perca de seu querido filho. Que Deus possa trazer ao Vereador Rusbimário, familiares e amigos conforto e superação nesse momento de dor”, declarou a nota pública.

O corpo do jovem foi velado no prédio da Câmara Municipal de Medicilândia e o sepultamento ocorreu no cemitério municipal.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Medicilândia se solidarizou e declarou três dias de luto oficial. As unidades administrativas da Prefeitura não funcionaram nesta segunda (9).

Por G1 PA — Belém

09/12/2019 18h53

