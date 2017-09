Filho é preso suspeito de matar mãe com golpes de facão

Assassinato ocorreu neste domingo (10), na cidade de Catuípe, localizada no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante por suspeita do assassinato da própria mãe com golpes de facão neste domingo (10), na cidade de Catuípe, localizada no Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com o G1, os policiais encontraram Vanilde Fatima Dornelles, de 45 anos, já sem vida no banheiro. Seu filho disse aos policiais que se tratava e um caso de suicídio. O jovem era o único que estava em casa no momento da morte. No entanto, apresentou um álibi falso para os agentes.

“Ele disse que a mãe tinha se matado, algo que seria impossível em virtude dos tamanhos do corte. Ele era a única pessoa que estava com ela na hora do crime, e depois ainda apresentou um álibi dizendo que estava com a namorada na hora do crime, mas os horários não batiam”, disse o delegado Ricardo Miron, que registrou a ocorrência.

