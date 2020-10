Filho é segunda vítima fatal de acidente em rodovia; pai morreu no domingo

Acidente envolveu uma camioneta Hilux e um caminhão – (Foto:Reprodução)

Filho de Amélio Tasso, o Advogado Junior Tasso de 39 anos, estava internado no Hospital Santa Rosa na cidade de Cuiabá (MT), com morte cerebral, veio a óbito no final da tarde desta quarta-feira (21). A família e amigos em oração aguardavam melhoras, o quadro se agravou não resistiu, estava respirando com ajuda de equipamentos. O Corpo de Junior Tasso, foi transladado para Novo Progresso está sendo velado na capela da comunidade Bandeirantes e será sepultado no cemitério da comunidade.

O acidente foi em uma curva na rodovia sem pavimentação no dia 18 de Outubro, quando retornavam (Foto:Via WhatsApp).



Junior conduzia o carro com o pai, uma Hilux que colidiu de frente com um caminhão na rodovia Transamazônica entre os municípios de Jacareacanga e Itaituba na tarde de domingo (18), o pai morreu no local Junior foi socorrido para Hospital de Itaituba e transferido de UTI aérea para Hospital Santa Rosa em Cuiabá no Mao Grosso onde veio a óbito.

A morte de Junior Tasso foi confirmada pela seção de Comunicação Social do Hospital e posteriormente pelos familiares.

