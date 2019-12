Filho encontra cadáver de pai na beira de estrada e também é morto em São João do Araguaia

(Foto:Reprodução) – Rapaz parou ao ver o carro do pai, e foi executado pelos assassinos que ainda estavam no local

Pai e filho foram mortos a tiros no final da noite desta terça-feira (03), em São João do Araguaia, município do sudeste paraense. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime, mas a polícia já investiga o caso e tem algumas linhas de investigação.

Era pouco depois das 22h quando Luís Carlos Ferreira de Souza, de 56 anos, e seu filho Luidi Romã Félix Carneiro, de apenas 19 anos, foram achados sem vida no carro, com disparos de arma de fogo na cabeça. Luís estava dentro de seu carro, uma caminhonete estacionada às margens da rodovia BR-230, a Transamazônica, entre a Vila 1º de Março e a Vila Diamante Já o corpo de Luidi estava do lado de fora do carro, no chão.

De acordo com familiares, Luidi saiu da casa de sua namorada de motocicleta e teria avistado o veículo de seu pai na beira da pista, com o capô levantado. Ele teria descido da moto e foi ver o que tinha acontecido com seu pai, e foi quando se deparou com o corpo do homem, já sem vida. Contudo, os criminosos que mataram Luiz ainda estariam no local, escondidos, e ao verem o rapaz, mataram ele também.

Segundo a Polícia Civil, Luís Carlos já havia sido preso em 2011 por participar de milicias que expulsavam trabalhadores sem-terra de ocupações da região. Equipe da Delegacia São João segue em diligências para a colher outras informações e tentar solucionar o crime.

