Filho faz grave acusação contra ex-namorada de Marcelo Rezende. Veja!

Diego Esteves, filho do jornalista Marcelo Rezende voltou a atacar Luciana Lacerda. Ele usou seu perfil no Instagram para rebater alguns comentários de internautas e acusar a ex-namorada do apresentador de ter usado o cartão do pai para fazer compras. As informações são do MSN.

O herdeiro do âncora da Record afirmou que a loira comprou um aparelho celular avaliado em R$ 5mil.

“Você acha que é amor uma pessoa comprar um iPhone de R$ 5 mil com o cartão do amado quando ele está em coma? Imagino a sua resposta. Então, reflita antes de opinar sobre a vida alheia. Se meu pai algo me ensinou é ser uma pessoa justa”, rebateu Diego.



Mesmo após a acusação do jovem, fãs que torciam pelo casal continuaram defendendo Luciana. Com inúmeras mensagens e críticas, Diego optou por bloquear os comentários na página.

Fonte: DOL.

