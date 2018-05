Filho mata a mãe a pauladas dentro de residência no interior do Pará

(Foto WhatsApp)-= Um homem, identificado como Luanderson Pinheiro, matou a própria mãe a pauladas dentro da própria casa, no município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense, no início da tarde desta quarta-feira (09).

Segundo informações, a vítima Edna Pinheiro foi brutalmente morta após negar dinheiro ao filho que pediu para comprar drogas. Luan teria arremessado um pedaço de madeira na direção da mãe, atingindo-a próximo ao rim esquerdo da vítima, minutos após ela teve dificuldades em respirar e faleceu.

Luanderson foi preso e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. O padastro de Luan disse que a vítima já passou por outros casos de humilhação e agressões por parte do filho.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...