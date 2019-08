Filho mata a própria mãe com cadeirada na cabeça após discussão

(Foto:| Divulgação/PM)- Um jovem, de 20 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, na madrugada deste sábado (17), após quebrar uma cadeira na cabeça da própria mãe, de 45 anos, que sofreu uma parada cardíaca e morreu. O caso ocorreu em Criciúma, Sul de Santa Catarina.

Ao chegarem na casa da família, no bairro Próspera, os policiais encontram a vítima desacordada e em parada cardíaca. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital São José pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Os policiais encontraram o filho dela a poucos metros da casa, e ele teria confirmado aos agentes que agrediu a mãe com uma cadeira após uma discussão. O rapaz foi preso pela Polícia em flagrante e, na audiência de custódia, foi determinada a prisão preventiva por homicídio. A decisão é do juiz Fabiano Antunes da Silva, titular da 1ª Vara Criminal da comarca de Criciúma.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por homicídio tentado, porém com a morte da mulher, a Justiça definiu a prisão por homicídio. O rapaz foi encaminhado ao Presídio Regional de Criciúma.

17/08/2019, 22:08 – Autor: Com informações do NSC Total

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...