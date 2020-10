Filho mata a própria mãe para roubar R$ 700 e comprar drogas

O homem queria o dinheiro da aposentadoria da mãe – (Foto:Divulgação)

O suspeito de assassinar a própria mãe para roubar R$ 700 da aposentadoria dela para comprar drogas foi preso nesta quinta-feira (15). Antes de ser morta, a idosa de 75 anos negou dar o dinheiro para o filho porque ele disse que iria comprar drogas. O crime aconteceu na cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, no último dia 8.

De acordo com a Polícia, a idosa foi morta com uma machadada na cabeça. Para se livrar de suspeitas, o filho chamou uma ambulância para simular que ela tivesse sofrido uma queda e se machucado.

“O fato que nos chamou a atenção não foi apenas a motivação torpe e o requinte de crueldade perpetrado pelo investigado, ao usar um machado e desferir golpe na região craniana da vítima, pessoa idosa, mas também a audácia daquele em acionar socorro”, explicou o delegado Diêgo Candian Alves.

No local, os membros da equipe médica perceberam que a mulher tinhas vários golpes na cabeça. Esses ferimentos não faziam sentido pelo relato do filho. Assim, eles chamaram a polícia ao local.

“O investigado teria informado que foi até a residência da vítima para ir ao banheiro, momento em que se deparou com sua mãe deitada no chão da sala, com um grande sangramento, desacordada e com um ferimento na cabeça”, completou o delegado.

O suspeito confessou o crime após depoimentos aos investigadores. Ele disse que estava drogado quando matou a mãe. O homem foi até o quarto do padrasto pegou o machado e deu os golpes que mataram a idosa.

Ele já tem passagem pela polícia por crime de homicídio e será indiciado pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional.

