Filho mata mãe a tijoladas em Novo Repartimento

Diarista foi morta após negar dinheiro para filho dependente químico

(Whatsapp/Reprodução )- Raimunda Lima de Sousa, de 47 anos, foi morta a golpes de tijolo na tarde de segunda-feira (16), no município de Novo Repartimento, sudeste paraense. O que mais chama a atenção no crime foi o fato do assassino da mulher, que trabalhava como diarista, ter sido seu próprio filho: Jonas Lima de Sousa, dependente químico.

A 23º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) confirmou que o caso aconteceu na casa da vítima, que fica no Bairro Vila Aparecida. Jonas estaria sob efeito de entorpecentes quando atacou a mãe no quintal da casa. Segundo vizinhos, a briga entre os dois teria começado porque o jovem exigia dinheiro de Raimunda. Após desferir vários golpes com um tijolo na cabeça da mãe, ele fugiu do local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a diarista morreu no local.

Após buscas realizadas pela Polícia Civil, Jonas foi localizado horas depois fugindo pela rodovia BR-422. Por volta de 21h, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento, ele foi autuado em flagrante pelo homicídio.

Por: Portal ORM 17 de Julho de 2018

