Filho mata pai com golpes de facão e diz não lembrar do que aconteceu (Foto: Divulgação)

Luis Carlos Olibeira Júnior, de 22 anos, teria bebido o dia todo com seu pai antes de matá-lo. (Foto: Divulgação)

Na noite da última sexa-feira (10), a Polícia Militar foi acionada após ocorrência sobre uma briga entre familiares em um sítio, na estrada Cruz das Almas, em Jardim Vieira, região serrana de São Paulo.

Segundo informações dos polícias, Luis Carlos Olibeira Júnior, de 22 anos, havia matado o pai, Luis Carlos Oliveira Costa, de 46 anos, com golpes de facão no peito. O supeito tentou escapar, mas foi preso pela Polícia Militar, a quem alegou não se lembrar do que tinha acontecido.

De acordo com o dono do sítio, Ismar de Oliveira Santana, de 45 anos, o motivo da briga seria o excesso de bebida alcoólica. “Eles ficaram bebendo durante todo o dia de quinta-feira”. Ismar contou que ouviu uma gritaria, e logo depois viu o suspeito passando por ele, falando que ia buscar um facão para degolar o próprio pai, sendo assim, ele ligou para a PM.

O acusado foi apresentado ao delegado Carlos Eduardo Chrispim e escrivão Valdir Macedo, que o autuaram em flagrante por homicídio qualificado. No último sábado (11), na audiência de custódia, a justiça decretou a prisão preventiva dele e o mandou para o Centro de Detenção, no Taboão.

(Com informações de O Diário de Mogi das Cruzes)

