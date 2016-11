Filho mata próprio pai para defender a mãe em União do Norte (MT)

O homicídio ocorreu na manhã desta terça-feira (22-11) no bar do Patinho no Assentamento Vida Nova I em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo.

Segundo informações o senhor identificado como Avelino Silva de Souza, tentou contra a vida de sua esposa com uma faca, a mesma conseguiu fugir e pedir ajuda para seu filho, ao retornarem ao estabelecimento comercial encontraram o senhor alterado e em posse de um revólver calibre 38 que chegou a efetuar dois disparos contra a mulher e filho, porém nenhum acertou os mesmos.

O filho em posse de uma espingarda calibre 20 disparou aproximadamente três disparos contra o pai, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, após toda a ação o rapaz foragiu do local.

A Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil juntamente com a Politec foram acionados e estiveram presente no local para realizar as primeiras investigações.

Por Olhar Cidade com Marcilene Ferreira

