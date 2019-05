Filhos são presos acusados de sequestrar a mãe fazendeira no interior do PA

Judith Aguiar, de 84 anos, posa com os policiais que a resgataram do cativeiro-(Foto:Reprodução)-

A Superintendência de Polícia Civil do Sudeste, com sede em Marabá, coordenou a operação que culminou com a libertação, na manhã deste domingo, 19 de maio, da idosa Judith Aguiar, de 84 anos de idade. Ela é proprietária da Fazenda São João, localizada no km 75 da BR-222, município de Abel Figueiredo.

Segundo o delegado Thiago Carneiro, superintendente de Polícia Civil, ao tomar conhecimento da ação criminosa, policiais civis da Superintendência de Marabá, Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e antissequestro (DRRBA/DRCO) e Núcleo de Apoio à Investigação – NAI/MARABÁ, se mobilizaram para localizar e prender os autores do sequestro e resgatar a vítima em segurança.

Durante as investigações, a polícia chegou à informação de que um dos responsáveis pelo crime seria Gerson Silva Cabral Ferreira, que estaria em Bom Jesus do Tocantins. Os valores cobrados para libertar a idosa eram variados, mas um deles, segundo o delegado Thiago Carneiro revelou com exclusividade à Reportagem do CORREIO na tarde deste domingo, seria de R$ 67.000,00.

Os investigadores conseguiram identificar o local em que ele estaria e, ao ser preso, confessou o crime. Ele também confessou que teria um caso com a filha da vítima, conhecida como Vanilda Aguiar.

Ainda de acordo com Gerson, alguns meses atrás Vanilda, juntamente com o irmão Gelson Aguiar, fez a proposta de sequestrar sua mãe, pois esta teria grande quantidade de dinheiro no banco, fruto da venda de gado. Além disso, seria possível forçar a senhora Judith Aguiar a vender suas terras, que estariam em processo de inventário, devido ao falecimento de seu esposo.

Gerson Silva Ferreira contratou outras três pessoas para participar da ação, os quais foram identificados pelos prenomes de Isaac, Romildo e Carlia, os quais são acusados de executar diretamente o crime e se revezavam mantendo a vítima em cativeiro.

Com todas essas informações, as equipes de policiais civis se dirigiram até o cativeiro, numa residência em Bom Jesus do Tocantins, onde estaria a vítima.

Na chegada ao local, um dos acusados de sequestro, Romildo, efetuou vários disparos contra a polícia, utilizando um revólver calibre 38. “Nossa equipe foi obrigada a repelir a injusta agressão e os policiais alvejaram o sequestrador, que foi socorrido para o hospital de Bom Jesus, mas evoluiu a óbito”, lamentou.

Em seguida, as equipes se dirigiram até as residências dos outros dois elementos que participaram da ação, Isaac e Carlia, mas este último conseguiu fugir ao ficar sabendo da prisão dos comparsas. Isaac foi preso.

Judith Aguiar, de 84 anos, posa com os policiais que a resgataram do cativeiro

Judith Aguiar foi resgatada do cativeiro e encaminhada para o hospital, onde foi medicada e liberada.

Segundo o delegado, as investigações demonstraram que o crime foi organizado pela filha da vítima, Vanilda Aguiar, com participação de seu irmão Gelson Aguiar, os quais também foram autuados em flagrante junto com os demais presos. (Ulisses Pompeu)

Fonte: Correio de Carajás

