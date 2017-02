Filhote de jaguatirica é encontrado dentro de churrasqueira em Alenquer

Dona da casa viu o animal quando foi ao pátio preparar um churrasco.

Animal foi resgatado por moradores no início da tarde desta terça-feira (7).

Um filhote de jaguatirica foi encontrado dentro de uma churrasqueira do pátio da casa de um casal de idosos no início da tarde desta terça-feira (7), no município de Alenquer, oeste do Pará. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o animal pesava aproximadamente 12kg.

De acordo com informações de Marcione Monte, a sogra dele foi até o quintal da casa a fim de preparar um churrasco e ao se dirigir a churrasqueira para pegar o carvão, a idosa se deparou com a jaguatirica. “O animal assim que viu minha sogra tentou dar o bote e foi aquele susto. De início ela achava que era apenas um gatinho”, relatou.

Para retirar o filhote da churrasqueira, os donos da casa pediram ajuda aos vizinhos, que acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente(Semma). Uma equipe esteve no local e fez o resgate do animal. A jaguatirica será reintroduzida a natureza.

