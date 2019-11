Filhote de onça-pintada é resgatado na Resex Tapajós-Arapiuns e levado para o Acre

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O animal está sob responsabilidade de um servidor do Instituto há mais de 15 dias, enquanto aguarda o processo de transporte para o Centro no Acre. Neste local, que é uma espécie de zoológico, a onça será atendida e dependendo da evolução, pode ser até reintroduzida no habitat natural.

De acordo com Maurício Santamaria, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), a mãe da onça não foi localizada, mas possivelmente foi abatida, pois dificilmente esse animal abandona um filhote.

Uma onça-pintada de menos de um mês foi encontrada e resgatada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns em Aveiro, no oeste do Pará, deve embarcar nesta quinta-feira (21), para o Acre, onde será tratada em um grande centro para felinos. O animal foi resgatado durante um evento de caça por moradores da comunidade Cametá.

Animal foi resgatado de um evento de caça no início do mês de novembro. ‘Oncinha’ embarcará na tarde desta quinta-feira (21) para um centro especializado em felinos.

