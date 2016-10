Filhote de onça pintada é resgatado no Dia dos Animais.

Foto: Divulgação (MPPA) -Animal recebia cuidados de um morador da zona rural de Santa Cruz do Arari, no Marajó

Um filhote de onça pintada foi resgatado na zona rural do município de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó. O animal foi encontrado com um morador da região, que o entregou à promotora de justiça e ao delegado do município na terça-feira (4). A data do resgate do felino marca o Dia dos Animais.

Batizada como ‘Elvis’, o felino foi entregue nesta quarta-feira (5) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Belém para receber cuidados veterinários no hospital da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

