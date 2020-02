Filhote de onça pintada preso em caixa de madeira é resgatado em Cametá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No momento do flagrante, filhote era tranportado dentro de caixa de madeira. — Foto: Semma

Através de denúncia anônima, os fiscais foram até o local informado. No local, dois homens suspeitos do crime ambiental, ao avistar os agentes que realizavam um monitorando na área, abandonaram a caixa com a oncinha e fugiram.

Um filhote de onça pintada foi resgatado em Cametá, nordeste do estado, por equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município (Semma), segundo informou o órgão nesta terça-feira (11).

