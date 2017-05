Filhote de peixe-boi é resgatado por órgãos ambientais, em Santarém

O filhote ainda apresentava vestígios do cordão umbilical

Pesando quase 14kg, um filhote de peixe-boi foi resgatado na tarde de sexta-feira (5), na comunidade Ipuxuna do Tapará, região de várzea de Santarém, no oeste do Pará. O resgate foi feito por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), ZooUnama e Colônia Pescadores Z-20.

De acordo com informações da Semma, o filhote ainda apresentava vestígios do cordão umbilical, mas a mãe do mamífero não foi encontrada pelos órgãos ambientais que participaram da operação de resgate.

O mamífero foi achado por comunitários da localidade de Ipixuna do Tapará e, observando que apresentava vulnerabilidade, eles acionaram a Semma.

Ainda em Ipixuna, o filhote passou pelas primeiras avaliações. Segundo os veterinários, o animal está bem e tem aproximadamente 6 semanas de nascido. Ele foi encaminhado do ZooUnama onde receberá maiores cuidados.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...