Filhote de peixe-boi resgatado em Óbidos deve ser transferido para Manaus

Animal seria transferido para Santarém, mas o centro de recuperação do município não pôde recebê-lo. Peixe-boi foi resgatado na quarta-feira (14).

O filhote de peixe-boi resgatado por moradores em um lago de Óbidos, no oeste do Pará, não será transferido para o centro de recuperação do zoológico em Santarém. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente (Semma) do município, a alternativa é enviá-lo para Manaus (AM), pois ao entrar em contato com a faculdade mantenedora do zoológico em Santarém, foi informada que o local só pode receber animais por meio de convênios.

Segundo o gestor ambiental de Óbidos, Diego Ferreira, não há como o animal ficar no município porque não possui estrutura para o tratamento e alimentação da espécie. “O único local que tínhamos em mente era Santarém, mas não deu. Tentaremos entrar em contato com outras instituições fora do estado. Entendemos a situação do zoológico em Santarém”, disse.

Caso a secretaria não consiga entrar em contato com instituições que fazem a reabilitação em outros estados, ela vai recorrer a alguns órgãos ambientais . Ao G1, a Faculdade da Amazônia (Unama) informou que no ZooUnama há limitações estruturais para acolhimento e reabilitação de novos animais. O local está recebendo apenas espécies capturadas nos municípios conveniados ao zoológico, que não é o caso de Óbidos. O espaço ainda não foi ampliado, pois ainda não há recurso suficiente para as obras.

Resgate

O filhote de peixe-boi foi resgatado por populares que moram nas redondezas do Lago Pauxis, no bairro Bela Vista, em Óbidos. O resgate aconteceu no início da noite de quarta-feira (24). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município, o animal é uma fêmea de aproximadamente 20 quilos, com quatro meses de idade e 55 centímetros. Ela está com vários ferimentos pelo corpo.

