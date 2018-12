Filipinas conquista coroa do Miss Universo pela quarta vez

Durante o concurso, ela disse que trabalhar em uma favela de Manila a ensinou a encontrar beleza em situações difíceis

Miss Filipinas Catriona Gray é coroada miss Universo em Bangcoc, na Tailândia (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Catriona Gray, das Filipinas, foi coroada Miss Universo nesta segunda-feira, na quarta vez em que o país do sudeste asiático vence o concurso de beleza internacional.

Catriona, modelo filipino-australiana de 24 anos, conquistou o título em Bangcoc, capital da Tailândia, onde o concurso contou pela primeira vez com a participação de uma candidata transgênero.

“Meu coração está cheio de gratidão. Houve momentos de dúvida durante os quais me senti sobrecarregada e pressionada”, disse Catriona, que usou um vestido vermelho e laranja inspirado no Monte Mayon, um vulcão que entrou em erupção neste ano.

Durante a competição, Catriona foi questionada sobre a legalização da maconha e respondeu que a apoia para fins medicinais.

Depois de ser coroada, Catriona disse aos repórteres que a pergunta “certamente foi relevante” e um “tópico atual”, em uma aparente referência à guerra às drogas nas Filipinas que já deixou milhares de mortos e provocou alarme internacional.

Durante o concurso, ela disse que trabalhar em uma favela de Manila a ensinou a encontrar beleza em situações difíceis.

“Se eu pudesse ensinar as pessoas a serem gratas poderíamos ter um mundo incrível, no qual a negatividade não poderia crescer e se nutrir e as crianças teriam um sorriso no rosto”, disse.

A miss África do Sul, Tamaryn Green, de 24 anos, ficou em segundo lugar, seguida pela miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez, de 19 anos.

Agência Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...