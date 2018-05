Filme mais esperado do ano, ‘Vingadores – Guerra Infinita’ invade as salas.

A reunião dos heróis da Marvel promete arrastar multidões aos cinemas.

Com ingressos vendidos há mais de um mês, não há maior estreia nesta quinta (26) do que Vingadores – Guerra Infinita. O filme mais esperado do ano (ao menos para os fãs da Marvel) reúne um time de super-heróis jamais visto nas telas: Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk, Pantera Negra e a turma de Guardiões da Galáxia, entre outros. Todos se unem para um bem comum: derrotar Thanos, o vilão poderoso que quer exterminar metade da humanidade.

Quem quer escapar do blockbuster tem um boa opção: Estrelas de Cinema Nunca Morrem, que traz Annette Bening e Jamie Bell num drama romântico inspirado em caso real.

Há ainda seis lançamentos nacionais. Entre eles, os documentários Ex-Pajé, Pagliacci e Guarnieri e as ficção A Cidade do Futuro.

Por: Veja São Paulo

