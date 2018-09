Fim de semana com vários acidentes envolvendo motos e carros em Novo Progresso

(Foto:Acidente de moto/ Divulgação)- Neste final de semana foram registradas cinco (5) ocorrências de acidentes envolvendo motos e carros, entre eles dois atropelamentos. Infelizmente, houve óbito e fraturas exposta e traumatismo, outros casos, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e escoriações pelo corpo.

No sábado um acidente envolvendo um veiculo na rotatória recém construída na avenida Jamanxim com Orival Prazeres, fez uma vitima com motocicleta, um veiculo acabou por atropelar uma motocicleta com duas pessoas , a carona teve escoriações, a motorista da moto ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU, o motorista do veiculo não se feriu.

O caso mais grave aconteceu na madrugada deste domingo, 23/09, o primeiro deles, por volta das 04h00, próximo ao Frigorífico Redentor , vitimando Raimundo , popular Ceará ele era vendedor de polpa de frutas, conhecido como “Ceara”, morador de Novo Progresso , o acidente envolveu um caminhão e o veiculo Fiat uno , Ceara foi sepultado na manhã desta segunda-feira (24) no cemitério municipal.

No terceiro caso ainda no domingo (23), outro grave acidente na jamanxim, próximo a ponte sentido centro ao Bairro São Marcos, a jovem Marina Rosa de Jesus de 20 anos, sofreu acidente de motocicleta, bateu no poste e foi socorrida pelo SAMU em estado grave, Marina esta com procedimento de transferência [TFD] , para Santarém onde devera passar por cirurgia com urgência, a bexiga estourou com acidente, conforme laudo médico, em estado grave!

De acordo com as informações fornecidas por vitimado ao Jornal Folha do Progresso, outro acidente aconteceu por volta as 13h20mn nas proximidades da empresa Rokemback na avenida Orival Prazeres, na via que da aceso há rodovia BR 163, duas motos acabaram por colidir, uma motocicleta Honda Bros, pilotada por Alcides F. Souza, 32 anos, adentrou da rodovia e acabou por bater na lateral da POP 100cc pilotada pela jovem Adelaide Mendes [idade não divulgada], os dois condutores tiveram leves escoriações e não precisaram ser medicados, as motocicletas tiveram danos material e foi acertado o concerto entre as partes que preferiram não registra ocorrência, informou.

O Quinto acidente também aconteceu na Avenida jamanxim, não houve vitimas.

Acidentes

Conforme informações do Hospital Municipal a internação de pacientes vitimados em acidente de motos são constantes, em sua maioria este tipo de acidente predomina no atendimento do SAMU e na emergência do hospital.

Entre os principais motivos que contribuem para o número de acidentes envolvendo moto estão o comportamento de risco e o desrespeito às normas de segurança, e desrespeito as leis de transito.

De acordo com o ortopedista Paulo Pires do Hospital Municipal de Santarém, divulgou para imprensam as vítimas de acidentes no trânsito geralmente necessitam de atendimento de urgência e emergência, por este motivo, entram no grupo de prioridades. “Esses pacientes necessitam de procedimentos que vão desde os simples ao mais grave, como são os casos cirúrgicos e de UTI, por isso devem ser atendidos imediatamente”, ressaltou.

Ainda, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 41% dos usuários de moto afirmam não usar o capacete na garupa. Além disso, por conta da maior exposição e da alta velocidade do veículo, os motociclistas estão mais suscetíveis ao risco.

