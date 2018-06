Fim de semana violento com três assassinatos em Novo Progresso

Três mortes violentas foram registradas no fim de semana

A violência começou na quinta-feira (14).

Dos três alvejados, o inicio foi com Almir conhecido como Pitéll, dono de lava jato, morreu na quinta-feira (14) , após ser atingido com vários disparos de arma de fogo em um bar na cidade.

Leia:Homem é morto a tiros dentro de bar em Novo Progresso

Já no domingo (17), foram registradas duas mortes violentas. A primeira aconteceu na noite por volta das 22h45mn na vila da Tia Leninha no Bairro Jardim Planalto, em que foi assassinado a tiros um morador daquele residencial. Um homem adentrou a Vila e assassinou o morador com vários disparos de arma de fogo, ele fugiu rumo ignorado.

Na mesma noite foi morto na Rua Industrial no Bairro Industrial em uma residência, por volta das 23h00mn o vendedor de salada de frutas “Jose Alves Mello Filho de 41 anos” foi morto a tiros de pistola ( cápsula no chão) ao abrir a porta de sua residência.

Para a polícia a morte de José, pode ter sido engano, na residência teria outras pessoas ligadas ao crime, José não tinha passagem pela polícia e trabalhava diariamente com conduta normal. José pode ter sido morto por engano, ele abriu a porta e recebeu os disparos, morrendo no local.

A Policia suspeita de execução, ninguém foi preso.

