Final de semana de doação de sangue no sudeste paraense

A iniciativa resultou na coleta de 354 bolsas de sangue, o que deve ajudar mais de 1.400 pacientes

Nos dias 27 e 28 de maio, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), por meio do Hemocentro Regional de Marabá, realizou campanha de doação de sangue no Hospital Geral de Parauapebas. A iniciativa resultou na coleta de 354 bolsas de sangue, o que deve ajudar mais de 1.400 pacientes que necessitam de transfusão na região.

No sudeste do estado, as coletas se concentram no Hemocentro Regional de Marabá. Por isso, a campanha “Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração” aproximou os moradores de Parauapebas da doação voluntária. Foi o caso da professora Divina Cavalcante, que acredita que esse tipo de voluntariado faz bem não apenas para quem recebe, mas também para quem doa. “Se não fosse por essas pessoas, que saem de casa pra doar, não sei o que seria dos pacientes que precisam de sangue. É uma atitude que faço com muita alegria”, conta.

“Se tenho saúde, se posso doar sangue, por que não fazer?”. O questionamento é do analista de informática Marcos Diniz. Ele fez sua primeira doação em Minas Gerais, onde nasceu, quando um amigo precisou de transfusão. Foi naquele momento que ele descobriu a importância do ato e não parou mais. “Moro há 9 anos em Parauapebas e sempre faço doação nessas campanhas”, comenta.

Segundo a assistente social do hemocentro de Marabá, Katiane Chaves, a unidade atente 37 municípios da região sudeste do Pará e constantemente está com o estoque em baixa. Por isso, a coleta das mais de 350 bolsas, em dois dias de ação, foi tão comemorada. “A campanha de doação de sangue no Hospital Geral de Parauapebas ocorre, normalmente, uma vez ao ano e sempre é um sucesso”, relata.

Mas para a realização de uma campanha grande como essa, as parcerias são fundamentais. Foi o caso da Prefeitura de Parauapebas. “O apoio logístico-operacional da prefeitura é essencial para que se faça uma campanha externa. Sozinhos, não teríamos condições técnicas para, por exemplo, fazer o transporte de toda a equipe de Marabá para Parauapebas e das bolsas de sangue de forma adequada”, explica o gerente do hemocentro de Marabá, Dr. Fernando Monteiro.

Serviço: Os voluntários da região sudeste podem fazer suas doações de sangue no Hemocentro Regional de Marabá, que fica na Rodovia Transamazônica, quadra 12, sem número. Para ser um doador de sangue, basta ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar documento de identificação original e com foto. Os homens podem doar com intervalo de cada dois meses e as mulheres a cada três meses.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...