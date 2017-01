Fiscais apreendem cerca de 50 mil maços de cigarro ilegais no Pará

Carga foi encontrada em caminhão no município de Dom Eliseu.

Esta foi uma das maiores apreensões de cigarros contrabandeados do Pará.

Uma operação realizada nesta segunda-feira (30) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de quase mil caixas de cigarro contrabandeado, um total de cerca de 50 mil maços, em uma carreta no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará.

Segundo a PRF, a carga de quase 13 toneladas representou uma das maiores apreensões de cigarros contrabandeados na história do Pará. A carreta estava estacionada em um posto de combustíveis do município. O motorista do veículo conseguiu fugir, mas deixou sua carteira de habilitação e já foi identificado.

Ainda de acordo com a PRF, a suspeita é que a carga tenha sido trazida do Paraguai. O caso será investigado pela delegacia da Polícia Federal, em Marabá, no sudeste do estado.

