Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente são agredidos durante fiscalizações em Santarém

A nota encerra informando que a Secretaria se solidariza com os profissionais que sofreram a agressão em pleno desenvolvimento das suas funções, e que está dando todo o apoio necessário e tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.

Os agentes receberam uma denúncia de poluição sonora e ao chegar ao local e perceber que o volume do som estava acima do permitido, os fiscais foram agredidos pelos denunciados. O carro foi apreendido e os policiais do Grupo Tático Operacional (GTO) foram acionados para dar apoio à operação.

