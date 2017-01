Fiscais da Semma constatam desmatamento na APA Alter do Chão

Área próximas a Escola da Floresta e Igarapé do Jatuarana foi degradada,

Órgão procederá com embargamento das áreas afetadas.

Após denúncias de moradores da comunidade Caranazal, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente constataram na manhã desta terça-feira (17), o desmatamento em áreas situadas nas proximidades da Escola da Floresta: Irmã Dorothy Stang e Igarapé do Jatuarana, terras que fazem parte da Área de Proteção Ambiental Alter do Chão (APA) em Santarém, oeste do Pará.

Segundo o chefe de fiscalizações da Semma, Arlem Lemos, nas imediações do Igarapé do Jatuarana que corta a Rodovia Everaldo Martins (PA-457), foram encontradas a supressão e queima da vegetação, além de uma ponte de madeira com o represamento do curso d’agua.



Uma ponte de madeira com o represamento do curso d’agua também foi encontrado (Foto: Divulgação/Semma)

Ainda de acordo com Arlem lemos, os fiscais ainda constataram, cerca de 1 hectare de floresta desmatada por máquina pesada, “Durante a vistoria, nossa equipe não encontrou pessoas nos locais, mas assim que forem identificados os autores dos crimes ambientais, eles serão notificados”, informou.

A partir de agora, a Semma procederá com embargamento das áreas fundamentadas no Artigo 48 da Lei 9.605/98, que dispõe sobre as punições e providências para crimes ambientais.

APA Alter-do-chão

Foi criada pelo Decreto Lei Nº 17.771 de 02 de Julho de 2003 e compreende uma área de 16.180 ha. A Área de Proteção tem por objetivo ordenar a ocupação das terras de modo a promover a proteção da diversidade biológica, dos recursos hídricos, do patrimônio natural, com vistas a assegurar o caráter sustentável da ação antrópica na região.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...