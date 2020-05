Fiscal do Ibama é agredido por madeireiros após operação em Uruará

Servidor levou uma garrafada no rosto – (Foto:Reprodução)

Um fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi agredido por madeireiros no município de Uruará, no sudoeste do Pará, na região da Transamazônica, sudoeste do Pará, na terça-feira, 5. O servidor do Ibama foi cercado pelos madeireiros e atingido no rosto com uma garrafa.

O conflito ocorreu após uma operação realizada na região na terça-feira, numa ação conjunta com a Força Nacional. No acampamento onde estavam os madeireiros, foi encontrado um caminhão que transportava madeira ilegal e tratores. Os veículos também seriam utilizados no desmate da região. O caminhão foi removido pelos agentes, mas o restante dos veículos, por não estarem com a chave no contato, tiveram que ser destruídos, conforme determina a lei, o que gerou revolta entre os madeireiros, que cercaram o servidor e o agrediram.

Após as agressões, o fiscal do Ibama foi levado ao hospital mais próximo e está fora de perigo.

Após o incidente, registrado e divulgado amplamente nas redes sociais, a Polícia Federal já iniciou investigações para apurar as agressões. O caso está sob a coordenação da Delegacia de PF de Santarém, no oeste paraense. Um inquérito policial já foi aberto para apurar os fatos.

Por:Redação Integrada

