Fiscalização ambiental apreende 3 mil metros de malhadeiras e 5 rabetas na região do Ituqui, em Santarém — Foto: Semma/Divulgação

As malheiras foram destruídas pelos fiscais e as rabetas trazidas para a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Após denuncias sobre pesca predatória na região do Ituqui, área de várzea do município de Santarém, oeste do Pará, fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com o Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, deflagaram operação na tarde de terça-feira (26), e flagraram a prática ilegal na comunidade São Benedito.

Na operação foram apreendidos 3 mil metros de malhadeiras usadas na pesca de arrastão, 5 rabetas (pequenas embarcações motorizadas) e 100 quilos de peixe. As malhadeiras foram destruídas (queimadas) e as rabetas foram trazidas para Santarém na manhã desta quarta-feira (27) e ficarão apreendidas na sede do órgão ambiental.

De acordo com o chefe de fiscalização da Semma, Arlen Lemos, moradores da comunidade relataram sobre registro de invasões frequentes nos lagos do Ituqui, entre eles, o lago Santíssimo, para prática de pesca de arrastão, que é proibida por acordos de pesca para preservação das espécies.

Ao todo, 10 pessoas foram flagradas praticando a pesca predatória, entre elas dois adolescentes. Receberam notificação e o caso será encaminhado ao Ministério Público Estadual (MMPA) para oferecimento de ação penal.

Segundo a Semma, a multa para esse tipo de crime varia de R$ 700 a R$ 100 mil, mais R$ 20 por quiloo de pescado apreendido.

Por: Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

