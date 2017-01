Fiscalização apreende 19 caminhões com madeira ilegal em Mato Grosso

Dezenove caminhões com 1.000 m³ de madeira ilegal foram apreendidos em fiscalizações entre os meses de outubro de 2016 e janeiro deste ano, na região de Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), os valores das cargas somam um montante de R$ 500 mil. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (16).

