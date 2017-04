Fiscalização apreende 6 Km de rede de pesca no Pará.

Aproximadamente seis quilômetros de redes de pesca malha e seis amarradores foram apreendidos, na terça-feira (12), no município de Itupiranga, na região sul do Pará, durante uma ação de fiscalização ambiental, que objetivou o combate à pesca predatória na área.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma) de Itupiranga, em parceria com a Gerência da Região Administrativa do Lago de Tucuruí do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio). Durante a operação, o secretário de Meio ambiente do município, Paulo Rogério, ressaltou a importância das ações integradas. “Os trabalhos em parceria são essenciais para garantir a sustentabilidade da atividade de pesca”, contou.

Segundo Mariana Bogéa, gerente do Ideflor-bio na região, a fiscalização tem contribuído de forma ativa para diminuir ações irregulares nos municípios. “O trabalho é realizado de acordo com a solicitação do setor da pesca, que tem demandado por estes tipos de ações de fiscalização e monitoramento”, finalizou.

Fonte: DOL.

