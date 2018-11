Fiscalização apreende uma tonelada de peixes capturados no período do defeso no Pará

Pescado irregular foi apreendido durante fiscalização no Lago de Tucuruí. — Foto: Divulgação/ Idelflor-bio

Operação conjunta foi realizada na região do Lago de Tucuruí. Área está no período de defeso, quando a pesca é proibida porque os peixes se reúnem para reprodução.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Polícia Militar fizeram a apreensão de mais de uma tonelada de pescado e dois mil metros de malhadeiras, utensílios usados para fazer pesca de arraste, na região do Lago de Tucuruí, sudeste do Pará. A região está no período de defeso, quando a pesca é proibida porque os peixes se reúnem para reprodução.

As principais espécies apreendidas foram o Mapará, Pacu e Tucunaré. Todo pescado foi doado às comunidades dos municípios de Jacundá e Goianésia do Pará.

A região do Mosaico Lago de Tucuruí compreende os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Itupiranga e Nova Ipixuna. É um conjunto de unidades de conservação estaduais que permitem tanto a habitação quanto o uso sustentável dos recursos naturais.

A pesca no lago é uma das principais atividades realizadas pelas famílias que vivem na região. Durante o período do defeso, que vai de 1º de novembro de 2018 até 28 de fevereiro de 2019, constantes fiscalizações são feitas no local.

