Fiscalização da Semas apreende 1.500 m³ de madeira em Barcarena

As duas balsas com a madeira em tora apreendida, de várias espécies, estavam sem guia de transporte, autorização e nota fiscal

Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Barcarena e o Batalhão de Polícia Fluvial, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), apreendeu, nesta sexta-feira, 15, duas balsas com cerca de 1.500 m³ de madeira em tora, de várias espécies. A ação, realizada em Barcarena, detectou que as balsas estavam sem guia de transporte, autorização ou nota fiscal.

Coordenada pela Diretoria de Fiscalização (Difisc) da Semas, em conjunto com os outros dois órgãos, a apreensão fortalece o exercício da integração das ações entre o estado e o município, um dos principais focos da secretaria. A destinação da madeira ilegal apreendida tem o rito de três formas: alienação por meio de leilão, doação ou destruição.

O coordenador da ação, fiscal e gerente da Difisc, Edson Rodrigues, ressaltou a importância do trabalho ser feito em conjunto com outras instituições. “A nossa missão foi bem sucedida por conta do apoio que tivemos, colaborando para o êxito das nossas ações. Esse tipo de apreensão também contribui para a preservação do meio ambiente. É o nosso principal foco e o sentido do nosso trabalho”, comentou.

