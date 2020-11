Fiscalização da SEMAS destrói equipamentos usados em garimpo de Moraes Almeida

(Foto:Reprodução) – Fiscalização da Semas e Policia Ambiental do Pará destrói garimpo ilegal em comunidade de Itaituba.

A fiscalização está com base de monitoramento em Novo Progresso.

Fiscalização da SEMAS-PA e Polícia Ambiental do Pará, através da Divisão Especializada em Meio Ambiente (DECA), na operação “Amazônia Viva Fase V” na coordenação do chefe Marco Aurélio e coordenadora de Fiscalização, Mônica Moreira, resultou na destruição de maquinários em garimpo ilegal no distrito de Moraes Almeida município de Itaituba. Três pessoas presas com armas e munição. A apreensão foi em uma àrea de 221,53 hectares.



Conforme divulgado as imagens são coletadas por satélites, a equipe fiscaliza via terrestre para localizar o ponto detectado via satélite e constatou a atividade de desmatamento e garimpo ilegais, no entorno do local. No acampamento, maquinas (escavadeiras), tratores e os motores estacionários encontrados no local foram destruídos. O garimpo apresentava vestígios de extração ilegal de ouro. Seis acampamentos destruidos.

Vejam o que foi destruído

*03 PCs

*01 Trator Esteira

*04 Motosserras Stihl

*14 motores = 07 Dragas

*01 Detector de Metal

*03 Geradores

*33 barracos = 6 Acampamentos destruídos

ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS:

04 Armas

PROCEDIMENTOS

17 Autos de Infração

05 Termos de Embargo

10 Termos de Apreensão

09 Termos de Destruição

05 Termos de Interdito

07 Procedimentos Criminais:

03 IPL Flagrante

04 TCOs

03 Presos em flagrante

A ação realizada na região integra Operação Amazônia Viva Parte 5 do Governo do Estado do Pará em parceria com a Operação Verde Brasil do Governo Federal, visando zerar os delitos ambientais no Pará.

O deslocamento até os locais, de difícil acesso, se deu com a destruição do bens.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...