Fiscalização da Semma-Show termina em pancadaria e saque em Marabá

O que era para ser diversão acabou em momentos de pânico em um show na madrugada deste sábado em uma casa de show na Av. Sororó, núcleo Cidade Nova, em Marabá.(Foto: Reprodução)

O evento teve de ser interrompido com apenas 20 minutos de duração por conta de uma operação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), Polícia Civil e Polícia Militar que identificou no evento uma série de irregularidades. Porém, na saída das autoridades do local aconteceu um verdadeiro quebra-quebra e saque das bebidas do bar ali montado. As imagens da selvageria estão sendo compartilhadas nas redes sociais e grupos de whatsapp.

Nesse momento coube ao funkeiro Jerry Smith, que estava se apresentando, anunciar que o show ia parar, pois a licença conseguida pelos organizadores era para um show em ambiente fechado e não em ambiente aberto. A partir dali, algumas pessoas começaram a vaiar, o artista deixou o local junto com a sua equipe, em uma van.

Logo as pessoas que restaram começaram a jogar cadeiras e mesas, latas de bebida em direção ao palco. Um grupo de cerca de 20 pessoas também invadiu o espaço do bar, e começou a roubar bebidas, e distribuía a quem passava. Os funcionários do espaço nada puderam fazer. As imagens circulam nas redes sociais.

Segundo a delegada da Polícia Civil de Marabá, Simone Felinto, disse que uma equipe estava de plantão na madrugada fiscalizando vários eventos. Que sobre o show, essa equipe, com policiais civis, militares e agentes da Semma haviam recebido denúncia de menores de idade no evento, o que foi realmente constatado.

Questionada sobre o quebra-quebra, ameaças, possíveis agressões e o furto da mercadoria do bar do show, a delegada respondeu que um boletim de ocorrência já foi feito e quecada crime será investigado. Ela falou, ainda, que as imagens serão analisadas para tentar identificar e responsabilizar os envolvidos na baderna.

A organização do evento se pronunciou através de nota publicada nas redes sociais, confira;

“Os organizadores do evento vêm, por meio desta nota se retratar e explicar sobre o fatídico ocorrido na noite anterior, durante a apresentação do cantor Jerry Smith. Como podem ver, tínhamos TODAS as autorizações legais necessárias para que o evento funcionasse. E sobre os menores, foi avisado na rádio e em redes sociais que estes só entrariam com os pais ou responsáveis mediante termo de autorização, termo este disponibilizado o modelo nas redes sociais, como também pode ser comprovado. Ocorre que, nós, como organizadores, não tínhamos como impedir a entrada de um ou outro menor que adentrou na casa de eventos por meio ilegal, burlando nossa segurança. A organização quer, deixar bem claro que o evento foi impedido de continuar em virtude da presença de alguns menores sem responsáveis legais ou autorização e NÃO por falta de alvará de funcionamento para local aberto”.

