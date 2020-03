Fiscalização do Detran-PA continua mesmo com suspeita de coronavirus em Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- A fiscalização do DETRAN-PA continua nas ruas da cidade de Novo Progresso mesmo com as ocorrências de Coronavirus pela cidade. É o que garante o chefe do Ciretran Orlando Somosa a reportagem do Jornal Folha do Progresso.

Segundo Somosa a fiscalização atende um pedido do MP (MINISTERIO PUBLICO) de Outubro de 2019.

Leia mais:Detran suspende atendimento ao público por 15 dias a partir de segunda-feira

– A fiscalização continua até dia 28, e atende ao pedido do MP (ministério Publico ) do Promotor Gustavo de Queiroz Zenaide de Novo Progresso,não vamos parar-destaca.

Viaturas do DETRAN da regional de Itaituba esta na cidade com equipe de fiscalização e um caminhão guincho para recolher veículos.

A gerencia do Ciretran em Novo Progresso é comandada pelo MDB, em nomeação feita no ano passado apontado pelo ex-prefeito Neri Prazeres.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...