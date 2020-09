Fiscalização flagra quase 600 veículos com excesso de peso na PA-150

Flagrantes ocorreram em agosto, no distrito de Morada Nova, na Vila Sarandi, no km 5,5, e no KM 122 da rodovia no sentido Tailândia-Moju. – (Foto:Reprodução)

Ações de fiscalização flagraram 575 veículos que trafegaram com excesso de peso na PA-150, no sudeste do Pará. O relatório, divulgado nesta quinta-feira (10), diz respeito a ocorrências registradas em agosto, pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran).

As aferições são referentes as balanças instaladas no distrito de Morada Nova, na Vila Sarandi, no km 5,5, e no KM 122 da rodovia no sentido Tailândia-Moju.

A balança mais antiga, instalada em abril deste ano, registrou 381 veículos com carga acima do permitido, a segunda balança, que tem pouco menos de um mês de instalada, contabilizou 194 veículos com excesso de carga.

Os dois aparelhos operam no período diurno, mas devem começar a funcionar 24 horas por dia a partir do próximo mês. “Relatos da fiscalização apontam que muitas carretas com excesso de peso esperam o horário noturno para transitar na rodovia, problema que iremos solucionar com a extensão da fiscalização para o horário noturno também”, destaca Pádua Andrade, secretário de Estado de transportes.

A operação de fiscalização de excesso de peso na PA-150 ocorre em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Por G1 PA — Belém

