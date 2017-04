Fiscalização flagra transporte escolar irregular em comunidade do Tapajós

Alunos estavam sendo transportados em embarcação aberta, sem coletes salva-vidas. Responsável pela rota já foi notificado pela Divisão de Transporte Escolar.

Durante fiscalização das rotas do transporte escolar na região do Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, uma equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) flagrou na semana passada o transporte de alunos em bajaras (embarcação de pequeno porte), na comunidade Nova Vista, enquanto o contrato prevê que a rota deveria ser feita por barco-motor.

“Fomos surpreendidos com o transporte dos alunos sendo feito em uma bajara que, além de não apresentar conforto para os alunos, não dispunha de nenhum colete salva-vidas, que é obrigatório para embarcações abertas. Já notificamos o contratado da rota para que retome o transporte com o barco”, informou o coordenador da Divisão de Transporte Escolar, Adson Lira.

Em outra comunidade, denominada Jauarituba, a equipe da Divisão de Transporte Escolar chegou na hora em que estava acontecendo uma reunião com pais de alunos. Houve um apelo dos pais para que a embarcação que transporta os alunos tenha um monitor, considerando que o piloto não pode conduzir o barco ou lancha e ao mesmo tempo cuidar da organização dos alunos para evitar incidentes.

Adson Lira disse que foi solicitada a parceria da comunidade tanto na comunicação à Semed sobre irregularidades nas rotas do transporte escolar, quanto na orientação das crianças e adolescentes para os cuidados que devem tomar dentro das embarcações desde a saída até a chegada à escola.

Na comunidade Vila Amorim, a fiscalização identificou que a rota terrestre, que é feita por ônibus, está paralisada há vários dias em função da estrada não apresentar condições de tráfego.

“São 85 alunos das comunidades Maranhão, Mapiri, Cabeceira do Uquena e Tarumã, que estão tendo que caminhar até seis quilômetros para chegar até à escola na Vila do Amorim. Como se trata de uma área de assentamento do Incra, vamos solicitar à autarquia os reparos necessários para garantir trafegabilidade na estrada”, disse Adson Lira.

Balanço

A Divisão de Transporte Escolar da Semed visitou 10 comunidades (Maripá, Aldeia Solimões, Boim, Nova Vista, Jauarituba, Cabeceira do Amorim, Vila de Amorim, Pajurá, Muratuba e Anumã) em três dias.

Ao todo, foram fiscalizadas sete rotas que atendem seis comunidades. Em quatro comunidades, foram apresentadas demandas por quatro novas rotas. A solicitação está em análise na Semed. A secretaria trabalha para levantar todas as demandas do transporte escolar, a fim de organizar o processo licitatório para contratação das empresas que prestarão o serviço ao município a partir de agosto deste ano. Os contratos vigentes encerram em junho.

