Fisioterapeuta e professor preso por estuprar 2 crianças e 3 jovens

Crianças teriam sido violentadas nas aulas de artes marciais, enquanto abusos das vítimas mais velhas teriam acontecido durante sessões de fisioterapia

Um fisioterapeuta e professor de Kickboxing, de 43 anos, foi preso sob suspeita de estuprar duas meninas, um de 9 e outra de 10 anos e pelo menos mais três jovens, no Mato Grosso do Sul. Segundo informações do G1, o delegado acredita que o número de vítimas seja maior, por isso faz um apelo que as vítimas denunciem.

“Mesmo a polícia divulgando a prisão, algumas vítimas têm receio de falar. É importante que as pessoas denunciem. A gente imagina que o número de casos sejam muito maiores. Quanto mais vítimas denunciar, mais tempo ele vai ficar preso,” explicou o delegado Thiago Passos ao G1.

O homem, que não teve a identidade revelada, já responde à justiça por suspeita de estupro em 2016. Desta vez, as crianças teriam sido violentadas nas aulas de artes marciais, enquanto os abusos das vítimas mais velhas teriam acontecido durante sessões de fisioterapia, em residências em Brasilândia e em uma clínica em Três Lagoas.

O professor e fisioterapeuta foi preso na última sexta-feira (29), após uma das meninas relatar à mãe o abuso sofrido. Ele continua na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...