Fla X Liverpool: decisão do Mundial volta a acontecer após 38 anos

À exceção do rival do Flamengo neste sábado, os europeus que mais vezes foram campeões continentais e não venceram o Mundial foram o Nottingam Forest (1979 e 1980) e o Benfica (1961 e 1962).

Na primeira vez que conquistou o torneio europeu, em 1977, o Liverpool não quis enfrentar o campeão da Libertadores, o Boca Juniors (ARG). Os clubes britânicos à época se queixavam que os jogos na América do Sul (a taça era decidida em partidas de ida e volta) eram carnificinas e os donos da casa batiam sem dó em campo, com a complacência da arbitragem.

É o mesmo raciocínio de Klopp, que nesta sexta (20) lembrou que o Liverpool foi criticado no Reino Unido por ter escalado um time recheado de reservas e garotos das categorias de base para enfrentar o Aston Villa, pela Copa da Liga. Foi goleado por 5 a 0. Os principais jogadores estavam no Qatar para o Mundial.

