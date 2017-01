Flamengo apenas sondou, mas não fez proposta por Felipe Melo

Oficializado neste domingo, Felipe Melo não perdeu tempo e já vestiu a família toda com a camisa do novo clube.

Contudo, segundo o jornal Extra, o Rubro-negro sequer fez proposta ao atleta, apenas sondou para saber das condições exigidas pelo volante. Resultado: por meio do diretor Alexandre Mattos, o Alviverde agiu rápido e fechou por três temporadas com o jogador, que deverá receber R$ 500 mil por mês entre salários, bônus e luvas.

No final de 2016 cresceram as especulações de que Felipe Melo poderia se transferir ao Flamengo na temporada atual. Principalmente depois que o próprio jogador publicou nas redes sociais uma foto na qual aparece vestindo a camisa do clube, responsável por sua projeção ao futebol. PUB

You May Also Like